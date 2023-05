Hallesche Werfertage: Mittweidaer Leichtathletin knackt DM-Norm

Die Leichtathletinnen der LG Mittweida haben bei den Halleschen Werfertagen überzeugt. Eine Aktive knackte die DM-Norm.

Mittweida. Für manche Leichtathletinnen der LG Mittweida war das verlängerte Wochenende sportlich angehaucht. Nachdem sie zum Himmelfahrtstag bei der offenen Stadtmeisterschaft im eigenen Stadion gestartet sind, ging es am Wochenende zu den Halleschen Werfertagen. Dabei kamen die jungen Damen mit überzeugenden Leistungen zurück.

In der Altersklasse W20 warf Ulrike Schmidt vom LWV Geringswalde mit 47,52 Meter Saisonbestleistung und wurde in ihrer AK Dritte. 2,50 m fehlen ihr noch für die Norm zur U-20-EM in Jerusalem. "Dabei hat es mich schon sehr verunsichert, dass mein erster Versuch ungültig gewesen sein soll", sagte sie. "In den folgenden Durchgängen musste ich erst einmal sicher werfen, was mir aber gut gelungen ist", so die Geringswalderin.

Mit einer persönlichen Bestleistung wartete Jara Graf (LV Mittweida 09) im Kugelstoßen der AK U23 auf. Sehr überraschend steigerte sie sich auf 15,02 m und knackte damit die Norm für die Deutsche Meisterschaft der Erwachsenen, die im Juli in Kassel stattfinden. "Ich bin total überrascht", sagte Michael Sperling. "In dieser Woche hat Jara ihre Bestleistung um fast einen Meter gesteigert - erst auf 14,60 m am Donnerstag und jetzt auf mehr als 15 m." In der U-23-Konkurrenz kam sie in Halle auf Platz 5. Die Freude über die erfüllte Norm überwog bei der Studentin natürlich.

Eine weitere Bestleistung im Kugelstoßen gelang Isa Ulbricht (LV Mittweida 09) im Kugelstoßen der AK U16. Mit 11,57 m übertraf sie die in ihrer Altersklasse geforderte Landeskadernorm von 11,50 m. Zudem wurde sie gute Fünfte im Feld der U16, da sie erst der AK14 angehört und im nächsten Jahr noch einmal in der U16 starten kann. Einen soliden Wettkampf zeigten die beiden Diskuswerferinnen Luise Schmidt (LWV Geringswalde) und Jannika Vasold (LV Mittweida 09) in der AK U18. Mit 37,22 m und 38,54 m belegten sie am Ende Platz 7 und 6. (sperl)