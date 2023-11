Handball-Bezirksklasse: Peniger Frauen gewinnen Kellerduell

Die Handballerinnen des TSV haben in der Bezirksklasse gegen Lichtentanne einen 18:16-Heimsieg erkämpft. Dabei hatte der Trainer vor Anpfiff einige Bauchschmerzen.

Zumindest in den Heimspielen der Bezirksklasse kommen die Handballerinnen des TSV Penig immer besser in Schwung. Sie bezwangen am Samstagnachmittag im Kellerduell den TSV Lichtentanne mit 18:16 (9:4) und kletterten dadurch auf den 7. Tabellenplatz (4:8 Punkte).