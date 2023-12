Handball: HSG Freiberg verlässt den Weg zum Erfolg wieder

Freibergs Handballer haben mit 23:28 gegen die SG Pirna/Heidenau verloren. Die Dachse waren nicht chancenlos, trafen in den entscheidenden Momenten aber die falschen Entscheidungen.

Die Derbys gegen die SG Pirna/Heidenau sind stets emotionsgeladen. Daher war es nicht verwunderlich, dass auch die Fans der HSG Freiberg am Samstagabend im Hexenkessel von Pirna ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten. Letzten Endes mussten sie aber mit ansehen, wie die Pirnaer in der Schlussviertelstunde den Sieg an sich rissen, nachdem die...