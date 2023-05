Handball-Sachsenliga: HSG-Reserve muss wieder runter

Nach einem Jahr ist das Gastspiel der HSG Freiberg II in der Handball-Sachsenliga schon wieder beendet. Durch die deutliche 22:44 (12:19)-Auswärtsniederlage beim verlustpunktfreien Sachsenmeister HC Einheit Plauen wurde der Abstieg besiegelt. Am Ende fehlte ein Zähler zum Ligaverbleib, da am letzten Spieltag auch die Schrittmacherdienste anderer...