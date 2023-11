Handballer der HSG Freiberg feiern das Comeback der Saison

Im siebten Anlauf hat es nun mit dem ersten Heimsieg in der Oberliga geklappt. Beim 31:30 gegen den HSV Apolda bestätigte sich am Ende auch wieder eine alte Weisheit.

Waren es die HSG-Minis, die diesmal als Einlaufkinder dabei waren, oder die roten Shirts der Verantwortlichen auf der Bank - egal. Auf jeden Fall hatten die Freiberger Oberliga-Handballer am Sonnabend das Glück auf ihrer Seite, das ihnen in den bisherigen Heimspielen gefehlt hat. Nach bislang sechs Niederlagen durfte in der Ernst-Grube-Halle...