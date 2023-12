Heimauftakt ohne Punkte

Nach dem ersten Heimspieltag der Saison bleibt das Bild bei den Volleyballerinnen des SV Siltronic unverändert. Die Freibergerinnen um Katharina Schäfer (M.) warten weiter auf den ersten Sieg in der Sachsenklasse, denn gegen den SV Tresenwald Machern und die L.E. Volleys III verloren sie jeweils mit 1:3. "Es lag nicht am Willen oder am Kampf....