Hennersdorfer wollen Serie ausbauen

Volleyball-Bezirksliga: HSV empfängt Oelsnitz II und Chemnitz/Harthau

Nach einem freien Wochenende geht es für die Volleyballer des Hennersdorfer SV an diesem Samstag wieder um Punkte in der Chemnitzer Bezirksliga. Als aktueller Tabellenvierter empfangen die HSV-Männer am Samstag ab 14Uhr den Fünften VSV Oelsnitz II und den Sechsten SG Chemnitzer WSV/Harthau in der Turnhalle des Augustusburger...