Herren starten Jagd auf Kreismeistertitel

Nachdem die Jugendkicker ihre Sieger gekrönt haben, spielen nun auch die Herren des Kreisverbandes Fußball ihren Kreismeister der Hallensaison aus. 21 Mannschaften kämpfen am Samstag und Sonntag in vier Vorrunden um den Einzug in die Endrunde, die am 28. Januar - wie alle Vorrunden auch - in der Sporthalle des...