HSG-Dachse auch zum Heimauftakt mit Fehlerfestival

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben auch den ersten Heimauftritt der neuen Saison versemmelt. Die Gründe für das 24:29 gegen den HC Dresden II waren die gleichen wie zuletzt.

Ein langjähriger Sponsor der HSG Freiberg hatte am Samstag anlässlich seines 30. Betriebsjubiläums in Aussicht gestellt, nach dem Abpfiff 100 Liter Freibier auszugeben. Doch die Durchflussmenge an der Zapfanlage blieb überschaubar. Erstens waren für HSG-Verhältnisse nur 333 Fans zum ersten Heimspiel der neuen Saison in die Ernst-Grube-Halle...