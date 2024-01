HSG-Dachse nur 30 Minuten lang bissig

Die Handballer der HSG Freiberg haben den ersten Test im neuen Jahr gegen Pirna klar mit 24:31 verloren. Dennoch sollte die erste Halbzeit viel Mut für die Rückrunde der Oberliga machen.

Nach zwei Wochen Training Vorbereitung auf die Rückrunde in der Mitteldeutschen Oberliga haben die Handballer der HSG Freiberg ein Testspiel gegen die SG Pirna/Heidenau 24:31 (14:12) verloren. Gegen den Konkurrenten aus der Oberliga, der aktuell Platz 7 belegt, zeigten die HSG-Dachse dabei am Freitagabend in der Ernst-Grube-Halle zwei...