HSG Freiberg: Warum es für die Oberliga im Moment einfach nicht reicht

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben auch das "Abstiegsendspiel" gegen Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz mit 24:28 verloren. Die Verantwortlichen redeten anschließend Klartext.

Die 14. Saison in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga dürfte für die HSG Freiberg wohl die vorerst letzte sein: Im Duell mit Aufsteiger Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz zog das Gründungsmitglied der 4. Liga am Sonnabend in eigener Halle klar mit 24:28 (8:13) den Kürzeren und bleibt mit 5:33 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Obwohl bei neun...