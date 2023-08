HSG: Generalprobe und Wiedersehen

Die Freiberger Oberliga-Handballer laufen eine Woche vor dem Saisonstart in Altenburg auf. Für einen Akteur dürfte das Turnier um den Wenzelpokal der Skatstadt besonders emotional werden.

Nico Bertus ist am Sonnabend noch ein bisschen mehr motiviert sein als ohnehin. Denn wenn die Handballer der HSG Freiberg am beim letzten Vorbereitungsturnier in Altenburg auflaufen, gibt es für den Rückraumspieler zugleich ein Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen: 20 Jahre spielte der Bertus bei Aufbau Altenburg, ehe er...