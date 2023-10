HSG-Handballer schlagen sich auch im Kellerduell selbst

Die HSG Freiberg hat in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga auch gegen den Vorletzten Hermsdorf verloren. Beim 25:28 boten die Dachse erneut ein wahres Fehlerfestival.

Am Ende jubelten einmal mehr die Gästefans. "Auswärtssieg, Auswärtssieg" skandierte das Häuflein der Hermsdorfer Fans am Samstagabend. Denn die Freiberger Ernst-Grube-Halle ist in dieser Saison für jeden Gegner ein gutes Pflaster: Mit 28:25 (15:10) bezwang der bislang ebenfalls sieglose Vorletzte der Mitteldeutschen Handball-Oberliga die HSG...