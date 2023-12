HSG-Handballer warten mit vorweihnachtlicher Überraschung auf

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben zum Auftakt der Rückrunde gegen Delitzsch 23:28 verloren, dem Tabellenzweiten aber Paroli geboten. Für einen Paukenschlag sorgte der Verein vor dem Anpfiff.

Die Handballer der HSG Freiberg haben das Jahr so beendet, wie sie die neue Saison in der Mitteldeutschen Oberliga im September begonnen hatten – mit einer Niederlage gegen den NHV Concordia Delitzsch. Wie im Hinspiel (20:24) boten die HSG-Dachse dem aktuellen Tabellenzweiten über weite Strecken Paroli, zogen am Ende dennoch mit 23:28 (10:13)...