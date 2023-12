HSG: Quintett muss sich aus dem Dachsbau verabschieden

Handball-Oberligist HSG Freiberg hat die Verträge von fünf ausländischen Spielern aufgelöst. Der Grund ist aber nicht auf dem Parkett zu suchen.

Die Handballer der HSG Freiberg haben das letzte Spiel des Jahres am Ende klar verloren, dabei jedoch keinesfalls enttäuscht. 23:28 (10:13) unterlag der Tabellenvorletzte der Mitteldeutschen Oberliga am Sonnabendabend in der Ernst-Grube-Halle dem Zweiten Concordia Delitzsch, verkaufte sich aber teuer. Kurz vor Schluss schien nach vier Freiberger...