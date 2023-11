HSG-Reserve bleibt weiter auf Erfolgskurs

HSG Freiberg siegt in der Handball-Verbandsliga: Freiberg siegt bei LVB II – Rotation erneut sieglos

Die Handballer der HSG Freiberg II haben ihren Siegeszug in der Verbandsliga fortgesetzt. Das 37:29 (18:18) war der vierte Erfolg in Folge für die Schützlinge von Trainer Uwe Lange, die in der Tabelle der Staffel West auf Rang 2 (10:2 Punkte) vorrückten. LVB sei aber der erwartet starke Gegner gewesen, sagte Routinier Alexander Matschos (Foto),...