HSG-Trainer: „Das Team ist knallhart in der Pflicht“

Der Chefcoach der Freiberger Oberliga-Handballer hat seine Mannschaft vor dem nächsten Heimspiel gegen den HV Staßfurt hart kritisiert. Zudem gab es eine Sonderaufgabe.

Friedrich Zenk ist derÄrger über die jüngste Niederlage in Köthen auch am Donnerstag noch deutlich anzuhören gewesen. Die Mannschaft reite sich immer wieder selbst in den Schlamassel hinein, schimpft der Cheftrainer der Freiberger Oberliga-Handballer. „Diesmal müssen sie sich auch allein wieder herausziehen.“