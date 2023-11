HSG-Youngster spielt schon wie ein Alter

Paul Uhlemann hat sich bei den Handballern der HSG Freiberg bereits zum Leistungsträger gemausert. Auch die nächste Auswärtshürde geht der 19-Jährige ziemlich unbekümmert an.

Eigentlich sei alles ganz einfach, sagt Paul Uhlemann und lächelt. "Wir müssen nur so spielen wie in Wittenberg - in der Abwehr sicher stehen und vorn treffen", schaut der junge Rückraumspieler der HSG Freiberg auf die nächste Aufgabe in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Dort sind die Dachse am Sonnabend beim HC Einheit Plauen zu Gast,...