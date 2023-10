HSV-Männer wieder am Netz

Nach fünfwöchiger Punktspielpause geht es am Samstag für die Volleyballer des Hennersdorfer SV endlich in der Bezirksliga weiter. Nach dem nicht gerade berauschenden Auftakt beim 1:3 in Oberwiesenthal steht für die HSV-Männer die Reise nach Oberreichenbach an. Ab 16 Uhr geht es für beide bisher sieglosen Teams darum, die...