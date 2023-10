Junge Bobritzscher bringen die Tischtennisplatten in Stellung

Der Bobritzscher SVwill die lange Tischtennis-Tradition in der Gemeinde neu aufleben lassen.Dabei geht der Nachwuchs voran.

Die Freude ist bei allen Kinder groß gewesen, als kürzlich die neuen Poloshirts mit aufgedrucktem Vereinslogo in der Turnhalle der Grundschule Regenbogen in Oberbobritzsch übergeben wurden. Mit ihnen wird dasneu aus der Taufe gehobene Tischtennis-Team der Altersklasse U 15 des Bobritzscher SV Ende Oktober in die Wettkampfsaison starten.