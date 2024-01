Junge BSC-Kicker ärgern starke Gäste

Mit Schwung: Die U-13-Kicker des BSC um Dardan Behrami (M.) haben am Sonntag bei ihrem gut besetzten Hallenturnier in der Ernst-Grube-Halle Platz 5 belegt. Der junge Albaner spielt seit August in Freiberg und hat sich trotz noch fehlender Sprachkenntnisse sehr gut integriert. Bild: Marcel Schlenkrich