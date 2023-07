Junge Damen bereits in DM-Form

Zwei junge Leichtathletinnen aus der Region haben bei einem Normwettkampf in Rochlitz und einem Meeting in Leipzig aufhorchen lassen. In Rochlitz knackte Clea Lorenz vom Freiberger PSV die Dreisprung-Norm für die Deutsche Meisterschaft Ende des Monats in Stuttgart. Ihr bester Versuch wurde mit 10,72 Metern vermessen (Norm: 10,70...