Junge Damen im DFB-Pokal am Ball

Davina Graf (Foto) dürfte ein Eintrag in die Vereinschronik des Chemnitzer FC sicher sein. Die 16-jährige Kickerin aus Arnsdorf erzielte am Sonntag das erste DFB-Pokaltor für die CFC-Frauen: Im Duell beim Hegauer FV (Oberliga) traf Graf in der 1. Halbzeit zum zwischenzeitlichen 1:2. Graf begann bei Fortschritt Lunzenau mit dem...