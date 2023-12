Junge Halsbrücker Kicker dürfen beim Budenzauber zuerst jubeln

Die E-Junioren des VfB Saxonia haben sich bei der ersten Endrunde der diesjährigen Hallenkreismeisterschaft hauchdünn gegen Barkas Frankenberg durchgesetzt

Die Nachwuchskicker des VfB Saxonia Halsbrücke haben sich den ersten Titel der neuen Hallensaison in Mittelsachsen gesichert. Das von Jürgen Vollbrecht und Julia Wolowski trainierte Team der E2-Junioren setzte sich am Sonntag bei der Endrunde in der Sporthalle des Cottagymnasiums in Brand-Erbisdorf im Neunmeterschießen gegen die jungen Kicker...