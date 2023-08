Junge Pilot peilt Spitzenplatz an

Für die fünfte Runde der Hard-Enduro-Series Germany am Samstag beim MSC Gefrees in Oberfranken hat sich Geländefahrer Luca Reinhold aus dem Leubsdorfer Ortsteil Schellenberg erneut viel vorgenommen. Nach vier von acht Läufen rangiert der 19-Jährige auf Platz 5 unter 28 Fahrern der Juniorenklasse. "Ich will auf jeden Fall in die...