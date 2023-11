Junge Titans bestrafen die Miners

Die Freiberger Basketballer haben in der Landesliga die erste Heimniederlage kassiert. Schuld am klaren 69:86 gegen Dresden V waren die Gastgeber vor allem selbst.

Mit einer klaren Heimniederlage sind die Basketballer des ATSV Freiberg in die Rückrunde der Landesliga gestartet. 69:86 (31:43) hieß es am Sonnabend in der Heubner-Sporthalle gegen die Dresden Titans V. Damit mussten die Freiberger auch die eben erst eroberte Tabellenführung der Staffel 2 an die Dresdner abgeben.