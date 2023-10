Junger Kartpilot aus Lichtenau fährt im nächsten Jahr mit Dach

Mit zwei gewonnenenTiteln ist die Kart-Saison 2023 Colin Sandners bislang erfolgreichste gewesen. Im nächsten Jahr soll es dann im Renn-Tourenwagen weitergehen.

Die Bilanz von Colin Sandner in der Kart-Saison 2023 kann sich sehen lassen. Im Ostdeutschen ADAC-Kart-Cup (OAKC) stand der 19-jährige Lichtenauer in seiner Klasse X30 Senioren bereits vor dem Saison-Halali in der Arena E in Mülsen als Champion fest. Zudem reiste er als Gesamtführender der klassenübergreifenden Wertung zu seinem Heimrennen und...