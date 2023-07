Junger Mittelsachse steigt weiter auf

Während sich der Großteil der mittelsächsischen Fußballer noch in der kurzen Sommerpause erholt, sind die meisten Schiedsrichter bereits wieder gefordert. So fand am 1. Juli der Lauftest für die Referees der Kreisoberliga und Mittelsachsenklasse in Frankenberg sowie am Wochenende in Freital der Lauftest der Landesliga- und...