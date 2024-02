Junges Duo wird Landesmeister

Das Radball-Duo Leonie Reinicke aus Langenleuba-Niederhain und Carl Mehnert aus Wechselburg ist seiner Favoritenrolle bei der Landesmeisterschaft in Thüringen gerecht geworden. In der Altersklasse U17 sicherten sich die beiden, die im vergangenen Jahr deutsche U-15-Meister geworden waren, souverän den Titel. "In der gut besuchten...