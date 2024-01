Kampfgeist nicht belohnt

Badminton-Sachsenklasse: Gittersee - Freiberg 6:2

Die Badmintonspieler des ATSV Freiberg haben in der Sachsenklasse die nächste Niederlage quittieren müssen. Bei der SG Gittersee unterlagen die Freiberger am Samstag mit 2:6 und fielen in der Tabelle auf Rang 7 zurück (7:7 Punkte).