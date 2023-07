Kanuten der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida: Erfolgreich in den See gestochen

Die Ostdeutsche Meisterschaft in Brandenburg ist für die Kanuten des SKSV Mittweida und der SG Lauenhain sehr erfolgreich verlaufen. Neun Paddler lösten Tickets für die DM in Köln.

Lauenhain. Kurz vor den Sommerferien sind die mittelsächsischen Kanuten noch einmal richtig gefordert worden. Bei der 32.Ostdeutschen Meisterschaft in Brandenburg an der Havel haben sie den Widerständen aber getrotzt. Für die Paddler der SG Lauenhain (SGL) und des SKSV Mittweida sprangen einige DM-Tickets für die nationalen Titelkämpfe in Köln heraus.

"Es war eine wahre Hitzeschlacht, aber zusätzliche Kenterrollen zum Abkühlen haben wir nicht gemacht", sagte der Lauenhainer Vereinschef Erik Korehnke mit einem Lächeln. Für seine Sportler verlief die Meisterschaft, an der 700Sportler aus 5 Bundesländern teilnahmen, richtig gut. Erfolgreichster Paddler war Gerry Nöbel mit je zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen in der Herren-Leistungsklasse. Der 18-Jährige, der im vergangenen Jahr an der Junioren-WM und -EM teilgenommen hatte, merkt die Umstellung. "Ich meinem ersten Jahr in der Herren-Leistungsklasse stelle ich aber fest, dass die Anforderungen noch einmal gestiegen sind. Umso mehr freue ich mich über die Medaillen." Das sieht auch Benno Reichel so, der mit Nöbel oft auch im Zweier paddelt und auf dem Beetzsee zweimal Bronze gewann. "Es ist noch einmal eine ganz andere Liga und es zählt jetzt, das Training kontinuierlich zu betreiben und vielleicht in einem machbaren Umfang zu steigern."

Vater und Sohn erkämpfen Medaillen

In Brandenburg durften mit Silvio Knorr (zweimal Silber) und Kevin Knorr (je einmal Gold und Bronze) Vater und Sohn gemeinsam jubeln. Alle diese vier Wassersportler haben damit auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft geschafft. "Ob sie aber antreten, hängt viel von ihrer Zeit und den Berufen ab", sagt Erik Korehnke.

Ole Thalheim und Kim Naumann werden ihr DM-Ticket, das sie bei den Schülern A im gemischten K2 mit Platz 8 erkämpften, wohl einlösen. "Ich freue mich sehr darüber, die DM ist ein großer Motivationsschub für mich", sagte Kim Naumann, die im Kanumehrkampf zudem Vierte wurde. Ole Thalheim freute sich auch über das DM-Ticket, vor allem aber auf den bevorstehenden Urlaub. Auch die Trainer der SGL waren sehr zufrieden. Stellvertretend dafür sagte Tilo Dietze: "Alle haben alles gegeben und dadurch ihre persönlichen Bestzeiten verbessert. Wir hoffen, dass wir diesen Schwung in die zweite Hälfte der Wettkampfsaison mitnehmen können."

Drei Mittweidaer Talente für DM qualifiziert