Kicker müssen weiter nachsitzen

Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Frühjahrsrunde finden in der Fußball-Mittelsachsenliga am Sonntag fünf weitere Nachholspiele statt, drei davon mit regionaler Beteiligung. Dabei will der bislang weit unter den Erwartungen spielende SV Lichtenberg (12./14 Punkte) nach der 1:2-Pleite gegen Geringswalde im Heimspiel...