Kita-Team-Cup in Mittelsachsen: "Pfiffikusse" sind in Frankenberg wieder nicht zu schlagen

Die Kindertagesstätte "Pfiffikus" aus Niederwiesa hat sich am Donnerstag beim Kita-Team-Cup in Frankenberg zum dritten Mal in Folge den Tagessieg gesichert. Der sportliche Wettbewerb, der vom Kreissportbund Mittelsachsen (KSB) organisiert wird, forderte die kleinen Sportler in verschiedenen Disziplinen wie Roller, Weitwurf, Hindernislauf und...