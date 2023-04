Kreispokal Mittelsachsen: Conradsdorfer SV schafft nächste Überraschung und steht im Finale

Conradsdorf. Die Fußballer des Conradsdorfer SV haben die nächste Überraschung geschafft und stehen im Finale des Mittelsachsenpokals. Sie bezwangen am Sonntagnachmittag den Spitzenreiter der Mittelsachsenklasse-Staffel 1, SSV Königshain-Wiederau, trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands, mit 2:1 (0:0).

Louis Blüher brachte die Gäste in der 51. Minute mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern in Führung, doch danach kam von den Wiederauern nicht mehr viel. Für die Wende sorgten bei den Conradsdorfern zwei Brüder: Florian Horn staubte in der 65. Minute zum Ausgleich ab, sein jüngerer Bruder Fabian, zugleich der Conradsdorfer Kapitän, traf in der 78. Minute zum 2:1.

"Ich denke, dass es ein verdienter Sieg für uns war. Zudem habe ich keinen Klassenunterschied erkannt", sagte ein stolzer Conradsdorfer Trainer David Voigt nach Abpfiff. Im Endspiel am Pfingstmontag treffen die CSV-Kicker auf die zweite Mannschaft des BSC Freiberg. Diese setzte sich ebenfalls am Sonntag mit 2:1 gegen den TSV Großwaltersdorf/Eppendorf durch. (rosd)