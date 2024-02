Kugelstoßmeeting: Talent der LG Mittweida feiert zum Geburtstag ihr Debüt im Rochlitzer Ring

Isa Ulbricht von der LG Mittweida hat am Sonntag ihre Premiere beim Rochlitzer Kugelstoßmeeting gegeben. Den weiteren Teilnehmern aus der Region gelangen gute Stöße.

Die kleine Fete bei Isa Ulbricht hat am Sonntag etwas später begonnen. „Das wird sich wohl in den Abend verlagern“, sagte die Mittweidaer Leichtathletin, die am Sonntag ihren 15. Geburtstag feierte. Der Grund dafür war ein sportlicher: Sie hatte zunächst ihre Premiere beim Rochlitzer Kugelstoßmeeting – bereits morgens um 9 Uhr in der...