Kurzes Treffen am Rochlitzer Berg

Rund 190 Radsportler haben am Wochenende an der Fernfahrt "Fichkona" teilgenommen. Der Freiberger Student Philipp Männel ging dabei mit seiner Mutter Babett an den Start. Gesehen haben sich die beiden nur für Sekunden - auf dem Parkplatz in Biesern.

Als Babett Männel am Samstagmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Bieserner Parkplatz bei der ersten Verpflegungsstation der Radfernfahrt "Fichkona" angekommen war, wollte sie sofort zum Getränkestand. Ihren eigenen Sohn Philipp hätte sie beinahe übersehen. Am Ende blieb aber nur Zeit für ein Foto und wenige Sätze. Denn für... Als Babett Männel am Samstagmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Bieserner Parkplatz bei der ersten Verpflegungsstation der Radfernfahrt "Fichkona" angekommen war, wollte sie sofort zum Getränkestand. Ihren eigenen Sohn Philipp hätte sie beinahe übersehen. Am Ende blieb aber nur Zeit für ein Foto und wenige Sätze. Denn für...