Laufend aus dem alten und ins neue Jahr

Breitensport: Silvester-Spenden-Lauf in Freiberg und traditioneller Katerlauf in Frankenberg

Freunde des Laufsports kommen zum Jahreswechsel in der Region nochmals auf ihre Kosten. So lädt ein Team des Brander Stundenpaarlaufes, der Mitlaufgelegenheit Freiberg und des TSV 92 Freiberg am letzten Tag des Jahres zum Silvester-Spenden-Lauf nach Freiberg ein. 10 Uhr wartet am Sonntag eine "gemütliche 7-Kilometer-Runde um den...