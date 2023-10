Leichtathletik: Sportler aus Mittweida werfen sich aufs Podest

Beim 31. Werfermehrkampf der SG Freital-Weißig haben die Wurfspezialisten des TSV Fortschritt Mittweida zu einem späten Zeitpunkt der Freiluftsaison noch einmal mit guten Resultaten aufgewartet.

Mittweida. Beim 31. Werfermehrkampf der SG Freital-Weißig haben die Wurfspezialisten des TSV Fortschritt Mittweida zu einem späten Zeitpunkt der Freiluftsaison noch einmal mit guten Resultaten aufgewartet und in der Gesamtwertung zwei Podestplätze erzielt. Den Sechskampf der Männer gewann Til Schindler konkurrenzlos. Der TSV-Athlet erzielte in der Gesamtwertung 2723 Punkte, wobei ihm in den Einzeldisziplinen meist ein gültiger Versuch zum Sieg reichte.

In der Altersklasse U16 musste sich Fabian Röder (Foto) als Gesamtzweiter hinter dem tschechischen Ausnahmetalent Jaroslav Smely, bereits mehrfacher Landesmeister in Tschechien, schon etwas mehr anstrengen. Dem 15-jährigen Berthelsdorfer gelangen Siege mit dem Speer (35,12 m) und der Keule (51,90 m), mit dem Hammer, dem Diskus, der Kugel und dem Schleuderball wurde er jeweils Zweiter. Constantin Dietz beendete den Mehrkampf auf Rang 4. Beim Freitaler Meeting wurden Wettbewerbe ausgetragen, die in dieser Form nicht oft im Programm stehen. Vor der nächsten Hallensaison haben die TSV-Athleten noch weitere Möglichkeiten zum Formtest. (mh)