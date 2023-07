Lichtenauer hat Gesamtsieg weiter fest im Visier

Zum vierten Saisonlauf des Ostdeutschen ADAC-Kart-Cups (OAKC) in der Arena E in Mülsen ist Colin Sandner nach zuvor fünf von sechs möglichen Laufsiegen als klarer Tabellenführer der Klasse X30 Senior angereist. Zudem führte er auch in der klassenübergreifenden Gesamtwertung. Diesmal war die Konkurrenz allerdings deutlich...