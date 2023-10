Litauischer "Ronaldo" verabschiedet sich mit Sondertrikot und Torjägerkanone aus Frankenau

Vier Jahre ist der Fußballer Ronaldas Paulauskas für die SG Frankenau auf Torejagd gegangen. Nun kehrt er nach Litauen zurück - und erinnert sich besonders an eine Partie im vergangenen Herbst zurück.

Frankenau. Im (vorerst) letzten Pflichtspiel für die SG Frankenau in der Kreisliga ist es für Ronaldas Paulauskas nicht nach Wunsch gelaufen. Beim SV Union Milkau unterlagen die Frankenauer mit 0:5 und auch der Litauer ging leer aus. "Der Milkauer Torwart hat diesmal alle meine Versuche entschärft", sagt der Frankenauer Stürmer mit einem Schmunzeln. Bereits zuvor feierte er mit seinen Teamkollegen den vorläufigen Abschied - und bekam ein Sondertrikot geschenkt.

"In der Winterpause war ich in den vergangenen Jahren auch immer für drei Monate in Litauen", sagt der 25-Jährige. Diesmal wird er aber nicht zum Rückrundenstart im März zurückkehren. Seine Freundin Gabija erwartet das erste gemeinsame Kind. "Im Februar soll es soweit sein, und es soll zunächst in Litauen aufwachsen", sagt Ronaldas Paulauskas. Dort will er mit dem Fußball zunächst pausieren und den Lkw-Führerschein erlangen.

Paulauskas stammt aus Marijampole. Die Stadt liegt im Süden Litauens, unweit zu den Grenzen Polens und der russischen Exklave Kaliningrad. "Früher habe ich beim FK Suduva in der zweiten Mannschaft gespielt", blickt der Stürmer zurück. Die erste Mannschaft seines Heimatortes wurde 2021 Vizemeister in Litauen und scheiterte im Sommer 2022 in der Qualifikation zur Europa-Conference-League an Viborg FF aus Dänemark (zweimal 0:1). "Heute würde ich es dort nicht mehr in den Kader schaffen. Der Verein hat sich enorm entwickelt."

Bruder und Eltern bleiben in Frankenau

In Frankenau hat seine ganze Familie eine Heimat gefunden. Papa Zydrunas kam als Erster nach Mittelsachsen, um in der örtlichen Gärtnerei zu arbeiten. "Meine Mutter Svetlana folgte ihm ein Jahr später", blickt er zurück. Ronaldas Paulauskas und seine Freundin wollten eigentlich nicht in Frankenau bleiben. "Wir hatten vor, in niederländischen Gärtnereien zu arbeiten", erinnert er sich. "Letztlich haben wir eine Nacht dort verbracht. Dann rief mein Papa an, dass in Frankenau Arbeitsstellen frei sind. Und fußballerisch wurde es dann die SG Frankenau statt Ajax Amsterdam", sagt Ronaldas Paulauskas schmunzelnd.

Zunächst hatte der Gärtnereichef Jens Starke Ronaldas zur SG Frankenau geschickt. "Er meinte nur, ich solle mir nicht die Beine brechen", so der Litauer. In der Gärtnerei traf er auch schnell auf Robin Hänisch, der bei der SG Frankenau zum Stammpersonal gehört. "Natürlich war es mit der Verständigung zunächst schwierig, aber die wichtigsten Kommandos hat er schnell mitbekommen." Deutsch verstehe er ganz gut, sagt Paulauskas. Tiefgründigere Gespräche führt er allerdings lieber auf Englisch. Für Robin Hänisch ist er inzwischen nicht nur Teamkollege, sondern einer seiner besten Freunde. "Die ganze Familie ist so höflich und gastfreundlich, man muss sie einfach gern haben", sagt er und kann sich vorstellen, seinen Teamkameraden auch einmal in Litauen zu besuchen. "Wenn man gut durchkommt, sind es nur zwölf Stunden Fahrt. Einfach einmal quer durch Polen", sagt Ronaldas lachend.

In Mittelsachsen das erste Mal über 120 Minuten aktiv

Als Fußballer bei der SG Frankenau erinnert er sich besonders an eine Partie - bei der die "Freie Presse" sogar dabei war. "Das Pokalspiel in Penig im vergangenen Herbst war der Wahnsinn. Wir mussten da in die Verlängerung, ich habe noch nie zuvor 120 Minuten gespielt." Die Frankenauer gewannen das Erstrundenspiel nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 - Paulauskas traf doppelt. Und bei einem Spiel in Kriebstein habe er einmal sechs Tore erzielt, aber auch viele Chancen liegenlassen, erinnert er sich.

Die vergangene Saison fand für ihn persönlich und sein Team ein versöhnliches Ende. Paulauskas eroberte am letzten Spieltag die Torjägerkanone der Kreisliga-Staffel 1. "Wir haben zum Schluss alles darauf ausgerichtet, dass das klappt", blickt Robin Hänisch zurück. Fünf Tore am letzten Spieltag in der abgebrochenen Partie gegen Langhennersdorf II reichten dem "Litauischen Ronaldo" dafür. "Die Bierduschen in Frankenau werde ich vermissen", so Paulauskas.

Ein Ronaldo ist aber nicht sein Vorbild. "Das sind Didier Drogba und Sergio Ramos", sagt er. Ein Verteidiger? "Ja, ich kann mir vorstellen, in meiner Laufbahn noch einmal defensiver zu spielen." Auf seinen Torjägerinstinkt wurden schon mehrere Vereine aufmerksam. Das Zeug, höherklassig zu spielen, hat der Litauer allemal. "Ja, es gab Anfragen, aber ich wollte in Frankenau bleiben." Dort wurde in den vergangenen beiden Spielen sein Bruder Einardas (19) jeweils für ihn eingewechselt. "Irgendwann möchte ich mit ihm gemeinsam auf dem Platz stehen." Doch in den kommenden Monaten wird er die Fußballschuhe erst einmal gegen Lätzchen, Windeln und Schnuller eintauschen.