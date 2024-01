LWV-Aktive bleiben auf Aufstiegskurs

Kegeln: Geringswaldergewinnen mit 6:2

Die Kegler der SpG Waldheim/Geringswalde II sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Spielgemeinschaft, die vorrangig aus Aktiven des LWV Geringswalde besteht, bezwang in Rochlitz die SG Olympia Leipzig mit 6:2 (3087:3019) und bleibt in dieser Saison in der 2.Bezirksliga Leipzig damit weiterhin ohne Niederlage.