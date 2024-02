Milkauer Männer in Groitzsch chancenlos

Nichts zu holen gab es am Samstagnachmittag für die Volleyballer des SV Union Milkau in der Sachsenklasse. Die SVU-Männer verloren beim Spitzenreiter GLVC 2014 in Groitzsch mit 0:3 (14:25, 12:25, 14:25). Die Unioner warten nun seit vier Partien auf einen Punktgewinn und rutschten auf den 7. Platz der West-Staffel ab (10 Punkte)....