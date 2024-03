Milkauer Volleyballerinnen triumphieren im Spitzenspiel

Die Damen des SV Union Milkau haben Bezirksliga-Tabellenführer SSV 91 Brand-Erbisdorf mit 3:2 in die Knie gezwungen. Einen Wermutstropfen gab es jedoch.

Das mittelsächsischeDuell in der Bezirksliga zwischen den Volleyballerinnen des SV Union Milkau und des SSV 91 Brand-Erbisdorf am Samstagmittag ist zugleich das absolute Spitzenspiel der Staffel gewesen – Zweiter gegen Erster. Am Ende jubelten die Milkauerinnen nach 104 spannungsgeladenen Minuten über einen 3:2-Erfolg gegen den Spitzenreiter,...