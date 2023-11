Miners erobern die Spitze

Basketball-Landesliga: Görlitz - Freiberg 62:68

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben sich für ihre erste Saisonniederlage rehabilitiert. Beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer in Görlitz kamen die Miners am Sonntag zu einem hochverdienten 68:62-Auswärtssieg und setzten sich aufgrund des direkten Vergleiches an die Tabellenspitze.