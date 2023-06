Miners fehlen Nuancen zur Überraschung

Die Korbjäger des ATSV Freiberg werden auch in der kommenden Saison auf Landesebene antreten. In einer hart umkämpften Partie unterlagen sie dem Gastgeber des Final-Four-Turniers, dem SSV Chemnitz, mit 76:79 und müssen in einigen Monaten einen neuen Anlauf im Aufstiegskampf nehmen.