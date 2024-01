Miners setzen zum Schlussspurt an

Nach zweiwöchiger Pause sind die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg am Samstag beim BC Ottendorf-Okrilla (5./12) zu Gast. Für die Miners (1./16), die punktgleich mit zwei weiteren Teams an der Spitze der Staffel 2 stehen, geht es am vorletzten Spieltag um den Einzug in die Aufstiegsrunde, den nur die beiden Erstplatzierten...