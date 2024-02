Miners wollen die Tiger fangen

Basketball-Landesliga: ATSV Freiberg empfängt Bautzen zum letzten Vorrundenspiel

Am letzten Spieltag der Landesliga-Vorrunde empfangen die Basketballer des ATSV Freiberg (2.Platz/16 Punkte) am Sonntag um 14.30 Uhr die Bautzen Tigers (7./10) in der Rülein-Sporthalle. Die Situation könnte dabei kaum spannender sein: Die Miners sind punktgleich mit ihren Verfolgern auf Rang 3 und 4. Und auch Tabellenführer...