"Mir kann es nicht heiß genug sein"

Bei hohen Temperaturen am Wochenende haben sich alle Zuschauer nach Möglichkeit ein schattiges Plätzchen gesucht. Doch die Teilnehmer an der 42. Oderrundfahrt konnten sich auf ihren Rennrädern in keine Komfortzone begeben. Sie mussten trotz Hitze in der Region Frankfurt/Oder an der polnischen Grenze Höchstleistungen vollbringen....