Mit Fragezeichen ins erste Heimspiel

Zum ersten Heimspiel in der Basketball-Landesliga empfängt der ATSV Freiberg am Sonntag den BC Dresden IV. Dabei müssen die Miners ab 14.30 Uhr in der Heubner-Sporthalle mit Jan Exnowitz, Sebastian Noack und Erik Zschocke auf drei Stammspieler verzichten, zudem fehlen die Langzeitverletzten Alexander Heine und Tobias Rohne. Trotz...