Mit Heimvorteil weiter?

Tischtennis, Bezirkspokal: SPV und LSC zuhause

Den Tischtennisspielern des SPV Altmittweida und des Lichtenauer SC stehen am Wochenende jeweils drei Spiele in der 2. Runde des Bezirkspokal bevor. Die Altmittweidaer, die in der Bezirksklasse erst ein Duell (11:4gegen Saxonia Freiberg III) absolviert haben, treffen am Sonntag zunächst auf die Luchse des TTV Riesa. Anschließend...